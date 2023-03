Gluren, meelezen met berichten en binnenkomen zonder te kloppen: "Privacy op internaten moet beter"

Het Kinderrechtencommissariaat sprak in zes focusgroepen met tientallen jongeren uit zes verschillende internaten. Opvallend was dat de jongeren in elk van de zes groepen voorbeelden gaven van schendingen van de privacy. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens vraagt internaten om vaker in gesprek te gaan met jongeren. "Vaak denken ze dat ze weten wat jongeren willen, maar komen er bij een effectief gesprek toch nog heel wat blinde vlekken naar boven."