Na gastrol Kimberly vorig seizoen speelt Idalie Samad hoofdrol in nieuwe "Dertigers"

Ook de Brusselse rand is geen onbekend terrein voor de actrice, die is opgegroeid in Overijse. “Zeker de opnames in het park van Tervuren voelden vertrouwd aan, want ik ken die plek vanuit mijn jeugd", vertelt de actrice, die als dochter van een Iraanse papa en een Belgische mama meertalig is opgevoed.

“Mijn vader heeft een tijdlang Perzisch met mij gesproken als kind, maar ik ben die taal kwijtgespeeld, omdat de voertaal thuis Frans was. Dat spreek ik nog altijd met mijn ouders, al speelt mijn hele leven zich sinds de kleuterschool af in het Nederlands. Ik woon in Antwerpen en ik acteer in het Nederlands, al zie ik het zeker zitten om een rol in het Frans te spelen. Omdat er tijdens mijn jeugd vooral naar Franstalige televisie werd gekeken thuis, heb ik de Vlaamse BV-cultuur pas tijdens mijn studies leren kennen.”