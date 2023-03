Wetstraatwatcher Ivan De Vadder over onwettige pensioenextra's voor Kamervoorzitters: "Laakbaar gedrag, de vraag is nu of het ook fraude is"

"Als de cijfers kloppen, komt het voor Herman De Croo neer op bijna een verdubbeling van dat al riante pensioen. In het geval van Siegfried Bracke zou het neerkomen op 3.000 euro bruto erbovenop. Ik denk dat dat veel mensen in het hart raakt. Dit is laakbaar gedrag, de vraag is: is dit ook fraude? Wist je dat je de wet aan het omzeilen was? Heb je dit ook zelf in gang gestoken?"



In hun eerste reacties claimden De Croo en Bracke dat ze niet op de hoogte waren. Kan dat? "Zal ik daar een gezond verstand-redenering op toepassen?", zegt De Vadder. "Als je nu argumenteert dat je het niet wist en het ook niet gezien hebt, dan kan ik alleen maar veronderstellen dat je wellicht zoveel geld krijgt, dat je niet eens merkt dat er een verdubbeling is van wat je normaal geacht wordt te krijgen, dat het een soort nonchalance is. Het onderzoek zal moeten aantonen of er sprake is van intentie en dus fraude."

Hoe de regeling in jaren 90 precies tot stand is gekomen, blijft voorlopig onduidelijk. "Hebben de Kamervoorzitters geërfd wat in het verleden al bestond? Waren zij zich ervan bewust? In 2003 is de regeling nog voordeliger gemaakt en dat was wel in de periode dat Herman De Croo voorzitter was. Ook daar rijst de vraag: wist hij dat of heeft hij dat zelfs in gang gestoken?"