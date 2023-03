Kandidaat-koper wil écht les geven in Gents schoolmuseum, plannen stad lopen vertraging op

Het schoolmuseum ‘De School van Toen’ in Gent is al decennia een vaste uitstap voor kinderen om er meer te weten te komen over onderwijs doorheen de geschiedenis. Er is onder meer een oud klaslokaal nagebouwd waar bezoekers met griffel en lei kunnen beleven hoe het toen was. Het museum zit in een oude school in het Klein Raamhof. De stad beheert het, maar wil er vanaf. Het is de bedoeling dat er na renovatiewerken opnieuw les gegeven zal worden.