Kerk in Bilzen na 3 jaar sluiting door zwamvorming op steunbalken opnieuw open

"In de gerestaureerde kerk zal er wekelijks een mis opgedragen worden en zullen er regelmatig concerten of tentoonstellingen plaatsvinden. Verder maken ook verenigingen zoals het zangkoor gebruik van de kerk en ook de school heeft er een maandelijkse bijeenkomst", zegt Roger Geraerts, voorzitter van de plaatselijke kerkfabriek. "De kerk wordt dus veel gebruikt. Voor die activiteiten konden we de voorbije 3 jaar terecht in de kerk van Beverst." Nu kunnen die activiteiten opnieuw in de kerk van Schoonbeek plaatsvinden. "Het programma is al klaar tot eind december."