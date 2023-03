"Kijk mama, dat ben ik!": 8-jarige Emily uit Kessel-Lo herkent zich in nieuw LEGO-personage met huidaandoening

"In het begin was dat echt niet gemakkelijk voor Emily", vertelt haar moeder. "Haar klasgenootjes kenden Emily ook niet zo, want het is pas opgekomen rond het eerste leerjaar. Het zijn kinderen van 6 jaar, en die zijn rechtuit op die leeftijd. Daarom kreeg ze vaak de vraag: 'Wat zijn die witte vlekken?' Ze heeft veel gehuild en ze moest steeds uitleggen wat het was. 'Het hoort bij mij', vertelde ze dan."