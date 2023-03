Nood aan gezondheidscentrum in Landen: "Toestand erger dan we dachten"

Omdat, zo blijkt uit de studie, Landen te klein is om een wijkgezondheidscentrum uit te bouwen, kijkt de stad naar alternatieven. "Een samenwerking met een bestaand centrum, zoals Vierkappes in Tienen, zou een optie zijn. Op termijn zouden we dan door kunnen groeien naar een autonoom centrum”, zegt schepen Vandenbosch. “Voorlopig is dat geen prioriteit voor Vierkappes gezien de eigen groei en het nakende bouwproject, maar we willen wel even geduld hebben. Daarnaast gaan we via ELZOH (Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland) ook bekijken welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn."