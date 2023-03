Politiezone Buggenhout-Lebbeke wil voorlopig niet fuseren met politie Dendermonde: "Liever meteen een grotere fusie"

"Voor alle duidelijkheid: we hebben het voorstel niet afgewezen omdat we denken dat onze politiezone al groot genoeg is", benadrukt Vanderstraeten. "Integendeel: we vrezen dat een fusie Buggenhout-Lebbeke-Dendermonde nog niet groot genoeg zal zijn voor het plan van minister Verlinden." Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) ziet in de toekomst nog slechts 40 politiezones in België.