Leerlingen uit Brasschaat leren fietsen met VR-bril om zich nog beter voor te bereiden op het fietsexamen

De lokale politie van Brasschaat heeft haar verkeersveiligheidsopleiding voor scholen uitgebreid met VR-brillen. Dankzij de bril, die gekoppeld is aan een stuurtje, oefenen de leerlingen in een virtuele omgeving hun fietsvaardigheden. In verschillende niveaus leren de leerlingen gepast te reageren op moeilijke verkeerssituaties en oefenen ze manoeuvres in.