Dode leguaan van 1,20 meter lang gevonden in Tienen: "Zo goed als zeker gestorven door koude"

"Zo goed als zeker is de leguaan door de koude gestorven", vertelt Mathieu Helleputte van Animal Rescue Service. "Leguanen leven normaal gezien in tropische gebieden, met temperaturen van om en bij de 30 graden Celcius."



Hoe het dier op zijn laatste plek terecht is gekomen, is niet duidelijk. Volgens Helleputte zijn er twee opties: ofwel is het dier ontsnapt, ofwel is het gedumpt en achtergelaten. Hij was alleszins niet gechipt. De vondst is doorgegeven aan de lokale politie, maar de kans dat een verantwoordelijke wordt aangeduid, is volgens de organisatie zo goed als onbestaande.

Het is volgens Helleputte erg uitzonderlijk dat een leguaan wordt aangetroffen. In ruim drie jaar is het nog maar de tweede of de derde die Animal Rescue Service terugvindt.