7 mensen naar het ziekenhuis na uitzonderlijk zware turbulentie op vlucht: "Plots tuimelde het vliegtuig naar beneden" 

Er zijn verschillende soorten turbulentie. Meestal valt turbulentie relatief goed te voorspellen, bijvoorbeeld als de turbulentie veroorzaakt wordt door slecht weer. Soms kunnen piloten dan hun best doen om die turbulentie te omzeilen, door bijvoorbeeld hoger of lager te gaan vliegen, of een kleine omweg te maken.

Er bestaat echter ook zo iets als "Clear Air Turbulence" of CAT. Dat is wanneer er geen zichtbare aanwijzingen zijn dat de lucht turbulent zou kunnen zijn. Bij CAT is de turbulentie onverwacht en heeft niet iedereen zijn of haar gordel aan, wat het risico op gewonden verhoogt. Dat is waarom je tijdens de veiligheidsdemonstratie in een vliegtuig altijd te horen krijgt dat je best je gordel aanhoudt tijdens de hele vlucht.

CAT is uitzonderlijk, maar volgens wetenschappers zal het steeds vaker voorkomen als gevolg van de klimaatverandering.

Turbulentie is niet gevaarlijk voor het vliegtuig. Het vliegtuig zelf is voorzien op turbulentie en zal er dus niet door crashen. Het enige gevaar is dat passagiers aan boord gewond raken wanneer ze hun gordel niet dragen.