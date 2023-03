Man uit Hechtel-Eksel veroordeeld tot 3 maanden cel voor dodelijk ongeval met jongen van 14 in Beringen

De bestuurder van de bestelwagen verklaarde dat hij de jongen niet had gezien. Hij was niet afgeleid door zijn gsm en had ook geen alcohol of drugs gebruikt. Maar volgens de politierechter had hij als vooruitziend chauffeur zijn snelheid moeten minderen toen hij het zebrapad naderde. “Als de beklaagde dat had gedaan, dan had het ongeval misschien vermeden kunnen worden. Een klein moment van onoplettendheid met grote gevolgen”, zo zei de politierechter.