Man uit Kasterlee (65) die ermee dreigde hoofd van echtgenote met machete af te hakken, moet zich psychologisch laten begeleiden

Het koppel was al 43 getrouwd, maar vorig jaar op 19 augustus liepen de spanningen hoog op. “Tijdens een hoogoplopende ruzie greep de echtgenoot van mijn cliënte plots naar een machete", vertelt Tom Van Gestel, advocaat van het slachtoffer. "Hij zei dat ze beter uit het leven zouden stappen. Hij dreigde ermee dat hij eerst haar keel zou oversnijden om daarna zelfmoord te plegen. Zo’n familiedrama lezen we iedere week wel eens in de krant. De schrik zat er dus goed in bij mijn cliënte.”