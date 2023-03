Mannen getuigen over seksueel geweld tijdens de oorlog: "Het is erger dan afgeranseld worden"

“Zeggen dat mensen gemarteld werden, is zacht uitgedrukt. Ze elektrocuteerden me, ook aan de genitaliën en ze verplichtten me tot orale seks met andere mannen”. In of na zowat elk conflict horen we getuigenissen over seksueel geweld. Bijna altijd horen we de verhalen van vrouwen, misbruikt of verkracht door een mannelijke dader. Dat is maar een deel van het verhaal want heel vaak zijn ook mannen het slachtoffer van verkrachting en seksueel geweld. Dat was zo tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië, 30 jaar geleden. En dat is vandaag zo in Oekraïne.