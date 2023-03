Meer dan 2 ton cocaïne aangespoeld op Franse stranden

Op stranden in Normandië, in Frankrijk, is opnieuw cocaïne aangespoeld. Deze keer gaat het over 1,5 ton. Eerder deze week was er op de stranden al 800 kilogram cocaïne gevonden. De drugs zaten verpakt in waterdichte, drijvende zakken. Mogelijk is de drugs tijdens een politiecontrole in de zee gedumpt of tijdens het overladen op een kleiner schip in de zee gevallen. De Franse marine speurt de kust af naar andere drugspakketten.