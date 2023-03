Meer tieners kiezen voor landbouwopleiding aan secundaire scholen in Bocholt en Tongeren

Ook de opleidingen aan het Biotechnicum in Bocholt zitten in de lift. Het aantal leerlingen steeg er de voorbije vijf jaar met een kwart. Toch komen lang niet alle 487 leerlingen uit een boerenfamilie. "Vroeger hadden we echt alleen de zoon of dochter van een landbouwer, nu is dat veel algemener geworden", vertelt directeur Bart Schijns. "Landbouwonderwijs is ook veel meer dan alleen maar studeren voor boer. Zo hebben we bijvoorbeeld de richting biotechnische wetenschappen, dat is een voorbereiding op de universiteit."