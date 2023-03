Middelkerke legt nachtwinkels strengere regels op: "Instapkost, jaarlijkse belasting en afstand tussen nachtwinkels"

Wie plannen heeft om een nachtwinkel te openen in Middelkerke, betaalt daar vanaf 1 mei een instapkost van 5.000 euro voor. Het is één van de maatregelen van de gemeente om een mogelijke wildgroei aan nachtwinkels en overlast ervan aan te pakken. "Problemen zijn er niet op dit moment amper, want er zijn maar vijf nachtwinkels op het grondgebied. Het gaat om een reglementering voor de toekomst", verduidelijkt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).