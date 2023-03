Groen en Vooruit gaan weer apart naar de gemeenteraadsverkiezingen in Lokeren

Vooruit heeft in Lokeren twee gemeenteraadsleden, onder wie afdelingsvoorzitter Ron Van Kersschaver. Hij wordt volgend jaar lijsttrekker. "Vooruit Lokeren is de afgelopen jaren een brede beweging geworden", zegt Van Kersschaver, "en die is, net als Lokeren zelf, in volle groei. Die groei willen we verder uitwerken door de kiezer de zuivere keuze te geven voor een sterk sociaal programma. We trekken met een gemotiveerde ploeg socialisten naar de kiezer. De drive is er om een sterk resultaat neer te zetten en de ambitie is om in de volgende bestuursperiode deel uit te maken van een vernieuwd stadsbestuur. Iedereen die hieraan wil meewerken is welkom bij onze beweging.”

Bij Groen is het nog niet duidelijk wie lijsttrekker wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar.