Mol wil met shoppingbus meer van de 800.000 toeristen aan het shoppen krijgen in het centrum

De gemeente Mol wil met een shoppingbus toeristen aanzetten om de winkels en horeca in het centrum te bezoeken. Elk jaar krijgt Mol meer dan 800.000 toeristen over de vloer die vooral in vakantieparken verblijven. De bus is een bestaande bus van De Lijn die langs de vakantieparken rijdt en stopt op meerdere plekken in het centrum.