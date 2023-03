Mysterieuze grafsteen in Ieper geopend, maar nog niet duidelijk van wie hij was

Met de hulp van een kraan en een groot "mes" is vandaag het stenen graf in Ieper geopend. Het graf werd vorige week ontdekt door archeologen tijdens de werken aan de Leet. De opening van het graf moest meer duidelijkheid brengen over wie erin lag. Want stenen graven horen normaal thuis in een kathedraal.

Dat het net op die plaats gevonden werd, kan erop wijzen dat er een heel speciaal persoon begraven lag, zoals een ridder of edelman. Maar bij de opening van het graf zijn voorlopig geen menselijke resten gevonden. Het blijft dus wachten op antwoorden.