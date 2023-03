Man loopt naakt en over zijn toeren op straat in Woumen: vastgebonden en afgevoerd naar het ziekenhuis

De politie Polder kwam snel ter plaatse met verschillende ploegen. "Het ging om een noodsituatie waarbij we snel moesten ingrijpen", klinkt het bij de politie. "We kregen de melding dat de man naakt en volledig overstuur op straat rondliep. Hij vormde zo een gevaar voor anderen, want hij sloeg ook op verschillende auto's. Maar ook voor zichzelf vormde hij een gevaar.

Omdat hij op een drukke straat rondliep, maar ook omdat hij amper kleren aanhad bij koude temperaturen.” De straat werd even afgezet en de man werd geïmmobiliseerd. “Dat duurde even maar lukte zonder slag of stoot. We konden hem daarna snel in een politiecombi leggen."