Naam Recticel verdwijnt na bijna 250 jaar uit Wetteren: Amerikaanse Carpenter neemt fabriek tegen eind maart definitief over

Het zal een vreemd zicht zijn aan de fabriek van Recticel in Wetteren. Vanaf april zal daar niet meer de naam Recticel prijken, maar die van het Amerikaanse bedrijf Carpenter. Dat neemt de soepelschuimafdeling van Recticel over, en net die is gevestigd in de fabriek in Wetteren. Einde van een tijdperk dat in 1778 startte met Jan-Frans Cooppal die er een buskruitfabriek oprichtte, het Poerkot in de volksmond. De Poudrerie Royal Cooppal evolueerde naar een soepelschuimspecialist, eerst voor matrassen, daarna voor onder meer geluids- en filterinstallaties. Er was ooit ook een automobielafdeling van Recticel in Wetteren, maar ook die is al verkocht.