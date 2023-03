NMBS zet in op ticketcontrole nog voor het opstappen

Het doel van de controleacties is niet alleen om reizigers het signaal te geven dat ze een ticket moeten kopen voor ze op de trein stappen, maar ook om discussies over vervoersbewijzen buiten de trein te houden. Want van de 1.900 gevallen van agressie tegenover NMBS-personeel die vorig jaar gemeld werden, had zowat de helft te maken met dergelijke discussies. De spoorwegmaatschappij lanceerde onlangs nog een nieuwe campagne tegen agressie op trein- en stationspersoneel.