Voorlopig geen oplossing voor gevaarlijke rotonde aan Scheldebrug in Wetteren

Vorig jaar gebeurden er op de rotonde aan de Scheldebrug in Wetteren elf ongevallen. In 2021 waren dat er dertien, in 2020 vijftien. De buurt vraagt al lang naar een veilige oplossing voor het 'zwarte kruispunt'. "Het is een krappe rotonde met veel aantakkingen waar fietsers in conflict komen met afslaand verkeer", zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Het is een gevaarlijk punt." Maandag werd nog een fietser aangereden door een vrachtwagen. De fietser moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd.