Een sociaal werker in elke wijk: OCMW van Kortrijk breidt diensten uit 

Kortrijk lanceert een wijkgericht sociaal werk, waarbij mensen niet langer naar het centrale OCMW-gebouw moeten gaan, maar terecht kunnen bij 12 wijkteams verspreid over de stad en de deelgemeenten. "Het is een nieuw model van wijkgericht sociaal werk", zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene (Vooruit). "Alle sociale dienstverlening is vanaf nu beschikbaar in de buurt of aan huis."