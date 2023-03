Voor het eerst komt er een Olympische Spelen voor e-sports: "Te kleine en onbekende games geselecteerd"

De eerste Olympische Spelen voor de e-sports zullen in juni plaatsvinden in Singapore. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vandaag de 9 sporten of games bekendgemaakt waarin de medailles verdeeld zullen worden. Maar niet iedereen staat te wachten op zo’n evenement. Steven Leunens, die 20 jaar actief is in de e-sports vertelt in “VRT NWS laat” waarom dat zo is.