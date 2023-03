Debat gestart over nachtleven in Hasselt, want 72 procent van jongeren is ontevreden

Dat uitte zich al in een open debat later op de avond in De Serre in Hasselt. Al bleven sommigen nog op hun honger zitten. "Ik denk dat er helemaal nog niets is. Het is heel moeilijk voor mij om hier iets op te starten", zegt panellid in het debat Koby Ignoul van V23, een underground elektronicacollectief. De stad bruist niet meer, en dat lijkt sinds de sluiting van de Muziekodroom te zijn verergerd. "Het is een vicieuze cirkel geworden. Geen Muziekodroom betekent geen infrastructuur of begeleiding. Daardoor trekken jonge organisatoren weg en verdwijnt de community", zegt Maude.