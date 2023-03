Paard belandt in zwembad in Koestraat in Roeselare

Rond 14 uur werd de brandweer opgeroepen voor een interventie in de Koestraat in Roeselare. Daar was een paard ontsnapt en in het zwembad van zijn eigenaar terecht gekomen. Het zwembad was bedekt met een zeil, maar het paard zakte erdoor.

De brandweer van Roeselare en het gespecialiseerde dierenreddingsteam van de zone Westhoek werden opgeroepen om het paard uit het zwembad te halen. Ook een hoogtewerker van de stad kwam eraan te pas. Het dier werd uiteindelijk vrij vlot uit het zwembad gehesen. Na een grondige controle van de dierenarts kon het dier terug naar een veilige omgeving.