Ambtenaren en oud-Kamervoorzitters kregen jarenlang "onwettige" vergoeding bovenop pensioen: dit weten we al over de zaak

De regeling is zo'n 25 jaar lang onder de radar gebleven. Al stonden de vergoedingen blijkbaar wel in de begroting van de Kamer, die goedgekeurd wordt door de parlementsleden. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Het systeem is aan het licht gekomen omdat een van de ambtenaren die binnenkort met pensioen zou gaan, zich vragen stelde over de vergoeding. Huidig Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) liet vervolgens juridisch advies inwinnen, waaruit bleek dat het alvast voor de ambtenaren onwettig was. Zo kwam de zaak bij het Bureau van de Kamer terecht, zeg maar het leidinggevende orgaan, waar het op een vergadering tot behoorlijk wat consternatie heeft geleid. Over de vergoedingen aan de twee Kamervoorzitters is nog bijkomend juridisch advies gevraagd. Maar ook hier lijkt er sprake van een overtreding van de wet op het maximumpensioen.

Oppositiepartij PVDA zegt vandaag dat zij de praktijk eerder hebben aangekaart tijdens de begrotingsbesprekingen en dat ze in december 2021 in de bevoegde commissie een amendement hebben ingediend om de vergoeding af te schaffen. "De voorzitter van die commissie is de Kamervoorzitter zelf, in dit geval dus Tillieux. Zij was met andere woorden wel degelijk op de hoogte van het bestaan van deze vergoedingen. Ze komt dus niet uit de lucht gevallen", klinkt het.