Politie RIHO krijgt als eerste zone in West-Vlaanderen het label "sportbedrijf"

De politiezone is de eerste in West-Vlaanderen die van Sport Vlaanderen het label van "sportbedrijf" krijgt. "Het is een mooie erkenning voor onze zone. Het label kan een echt uithangbord worden. We hebben ook vaak collega's die deelnemen aan Vlaamse en Belgische kampioenschappen die georganiseerd worden voor politiediensten. Zo haalden we onder meer al medailles in padel en veldlopen."