Provincie West-Vlaanderen gaat kunstwerken uitlenen aan musea of beschikbaar maken voor tentoonstellingen

De provincie kocht in het verleden heel wat kunstwerken aan. "Niet minder dan 1.395 kunstwerken verfraaien provinciale instellingen, gebouwen en kantoren", vertelt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). "Ze staan of hangen bijvoorbeeld in de kastelen, de gouverneurswoning of in het Provinciaal Hof."

"Die kunstwerken zitten dus eigenlijk verstopt en ik wil dat het ruime publiek daar ook kan van genieten", stelt hij. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) ging akkoord met het voorstel van Himpe. Een inventaris van al die kunstwerken bestaat al, dus nu moet alleen nog een selectie gemaakt worden van welke kunstwerken in aanmerking komen om uitgeleend te worden.

"We moeten zeker voorzichtig zijn met historische kunstwerken. Die kan je niet voor jarenlang in bruikleen geven, maar voor gelegenheidstentoonstellingen moet dat wel kunnen. De moderne kunstwerken, die sinds 1960 aangekocht werden door de provincie, kunnen we wel actief uitlenen aan musea."