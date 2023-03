Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Moeder-dochterrelaties zijn meest complexe relaties die er bestaan"

Lien staat al 20 jaar in het onderwijs, en ontfermde zich daar over een jonge collega. Alleen klampt die zich nu heel hard aan haar en haar moeder vast. "Ik heb haar wegwijs gemaakt op school, en al snel werd duidelijk dat ze het niet makkelijk had in het leven. Ze heeft geen familie in België, en ook geen nauwe vrienden. Ik ben nogal altruïstisch ingesteld en voelde me verplicht om haar af en toe bij mijn leven te betrekken. Ik nodigde haar wel eens uit, al was dat vooral om haar een plezier te doen, want het contact voelde al snel beknottend aan."

"Mijn collega maakte ook kennis met mijn moeder en ziet haar wekelijks. Ik voel me daar ongemakkelijk bij: ik kan nooit meer iets aan mijn moeder vertellen over mijn werk, want mijn moeder weet alles al. We hebben ook al meerdere malen woorden gehad hierover."

Beluister - Rika Ponnet antwoordt op de vraag van Lien in "Nieuwe feiten":