Scheidsrechter uit Eksel gezicht van anti-discriminatiecampagne voetbalbond

Maandelijks komt Nathalie in aanraking met discriminatie. “Dat zijn meestal spelers die onderling scheldwoorden fluisteren. Die gevallen laat ik links liggen. Al heb ik wel een keer gehad dat supporters enorm kwetsende dingen naar me riepen. Dingen zoals “jij hoort thuis in de keuken” en “ga met barbiepoppen spelen”. Dat kwetst enorm maar we zijn er wel mee verder gegaan. Later moesten die supporters voor hun club taken doen rond discriminatie. Ze hebben zich na de feiten ook geëxcuseerd. Ik hoop dat ik minstens één iemand kan aanmoedigen om discriminatie te melden. Dan is mijn taak geslaagd.”