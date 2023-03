Sea Life Blankenberge voorziet meer opvangplaatsen voor zeehonden

Verschillende factoren zorgen voor meer zeehonden in het opvangcentrum. Zo komen er steeds meer zeehonden bij in de Noordzee. Die spoelen vaker aan of komen binnen met bijtwonden. Ook de vogelgriep is nog steeds in het land. Daarom moeten zeehonden eerst een PCR-test laten afnemen voordat ze in het centrum opgevangen worden. Daarnaast herkennen mensen ook sneller een zeehondje met problemen en wordt dat ook sneller gemeld.