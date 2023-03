Nationale Bank: "Rente op spaarrekeningen is te laag"

Wunsch verwijst onder meer naar de depositorente van de Europese Centrale Bank. Die werd in vijf stappen opgetrokken van -0,5 procent naar 2,5 procent. De depositorente is de rente die banken krijgen als ze er hun overtollig geld parkeren. Overtollig geld is spaargeld dat banken niet omgezet hebben in kredieten. Tot de zomer was de depositorente dus nog een strafrente: banken moesten betalen om er hun overtollig spaargeld te parkeren. Nu krijgen ze een vergoeding van 2,5 procent.