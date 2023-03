Wedstrijden in Berlare, Zele en Laarne voortaan met 70 lokale en pas opgeleide seingevers: "Veilig, efficiënt en goedkoper"

Een lokale en opgeleide seingever kent de buurt en de mensen, wat alles ook wel al wat vlotter kan lopen, zo luidt het. Maar ze hebben ook nog een andere meerwaarde, zegt Duquet. "Ze wegen minder op ons budget. Want seingevers zijn gegeerd en moeilijk te krijgen. Daardoor worden die prijzen soms wat kunstmatig opgevoerd. Seingevers uit een andere regio vragen soms tot 50 euro om een namiddag seingever te zijn, plus nog vervoersonkosten. Onze mensen krijgen 25 à 30 euro, en ze krijgen nog een hapje en een drankje. En dan is er nog het voordeel dat we hen veel flexibeler kunnen inzetten, want ze wonen in de buurt."

Nu hebben de 5 sportorganisatoren zowat 70 gediplomeerde seingevers voor hun 15 sportevenementen. Dat zijn vooral wielerwedstrijden, maar het gaat bijvoorbeeld ook om de triatlon rond het Donkmeer, een jogging of halve marathon. Ook het gemeentebestuur van Berlare steunt het initiatief, net als de politiezone Berlare-Zele.