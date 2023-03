Start asissenproces voor moord op jongeman uit Maasmechelen

Een vijftiger uit Maasmechelen staat vanaf vandaag terecht voor de moord op een 25-jarige jongeman uit dezelfde gemeente. Er waren al eerder ruzies en bedreigingen geweest, omdat de vijftiger een geheime relatie onderhield met zijn nicht, de moeder van de jongeman.

Op zaterdagavond 20 juni in 2020 kwam het tot een escalatie toen de jongeman met enkele kameraden verhaal ging halen in het appartement van de vijftiger aan de Oude Baan in Eisden. De ruzie mondde uit in een steekpartij. Het slachtoffer werd nog naar het Ziekenhuis Oost-Limburg gevoerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

De politie Lanaken-Maasmechelen kon de verdachte nadien probleemloos in de boeien slaan. Hij lag thuis in de zetel, bekende spontaan zijn betrokkenheid en wees naar het gebruikte keukenmes op de tafel. Hij zei dat het hem allemaal te veel was geworden. Een uitspraak wordt verwacht tegen 10 maart.