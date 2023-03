Stoomnetwerk Ecluse gaat stoom leveren onder de Schelde door aan chemiebedrijf Evonik: moet CO2-uitstoot fors doen dalen

Ecluse is een privaat-publiek stoomnetwerk. Het is een samenwerking tussen Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, Fineg en Water-link. In Doel verwerken SLECO en Indaver elk jaar 1 miljoen ton afval van huishoudens en bedrijven tot energie en materialen. Die energie wordt in de eerste plaats in de vorm van stoom naar bedrijven in de buurt getransporteerd.

"Het gaat om stoom onder hoge druk en op hoge temperatuur. Die kan gebruikt worden in bedrijven voor allerlei processen", zegt Silvia Colazzo van Ecluse. "We leveren op linkeroever al aan 5 bedrijven, maar er is nog meer stoom over. Dan kijken we natuurlijk naar de andere kant van de Schelde, waar nog veel bedrijven zijn."