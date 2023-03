Succesvolle atletiekclub Olympic Essenbeek Halle krijgt nieuwe piste in provinciedomein Huizingen

De piste gaat zo'n 500.000 euro kosten en wordt gefinancierd door Sport Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Ook de stad Halle investeert 50.000 euro, terwijl de piste eigenlijk in Beersel ligt. Maar dat is logisch vindt de Sportschepen. "Halle heeft maar een echte topclub, en dat is Olympic Essenbeek Halle", meent Busselot. "Hun atleten zijn uitstekende ambassadeurs voor onze stad. We wilden dan ook voor deze club in de bres springen. Daarnaast is de piste een stukje financieren nog altijd goedkoper dan zelf een eigen atletiekpiste aan te leggen in Halle. We hebben daarvoor ook niet meteen een geschikte locatie."