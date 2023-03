Digipunten succesvol in Limburg

In Beringen is er in elke deelgemeente een digipunt en er is ook een rijdende buurtbar waar mensen terecht kunnen met hun vragen over hun smartphone, tablet of laptop. Het valt op dat mensen er ook contact zoeken met elkaar. "Digitaal kunnen mensen met elkaar in contact komen, maar in de digipunten ook", merkt Miet Vandebroek. "Mensen komen vaak terug voor het sociaal contact en daar staan we als organisatie ook helemaal achter."