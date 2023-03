Halle zet grote middelen in tegen snelheidsduivels: stad huurt superflitspaal voor 300.000 euro per jaar 

Sinds begin dit jaar is de superflitspaal in Deinze na twee jaar weer verdwenen. "Bestuurders passen hun rijgedrag niet voldoende aan", zei burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze daarover. "Het effect van de superflitspaal verdwijnt na een tijdje. Na een paar dagen weet iedereen waar de paal staat. Het kost ook veel geld: zo'n 270.000 euro per jaar."

Halle zal voortaan ook zelf GAS-boetes uitdelen aan iedereen die minder dan 20 kilometer per uur te snel rijdt. Een GAS-ambtenaar van de stad zal de boetes verwerken. Op die manier wil het stadsbestuur voorkomen dat er te veel overtredingen onbestraft blijven. Oppositiepartij N-VA ziet meer heil in trajectcontroles om snelheidsduivels te betrappen, zoals dat nu al in onder andere Sint-Pieters-Leeuw en Beersel gebeurt.