Dodental na treinramp in Griekenland loopt op tot 46: "Stationschef lijkt zondebok te worden"

"Het lijkt erop dat die stationschef een zondebok wordt, maar iedereen in Griekenland is het ondertussen wel over eens dat zijn actie niet de enige fout was", zegt correspondent Bruno Tersago in "De ochtend" op Radio 1. "Dit ging niet over een paar seconden, die treinen hebben geruime tijd op hetzelfde spoor gereden zonder dat er enige signalisatie heeft plaatsgevonden."