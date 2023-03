Tunnel vervangt overweg Vossenberg in Herentals, werken gaan binnenkort van start

Dat Infrabel de overweg vervangt door een tunnel heeft te maken met de verhoging van de spoorbrug over het Albertkanaal, iets verderop. "De Vlaamse Waterweg is al enkele jaren bezig met het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal zodat ook schepen met hogere ladingen er onder kunnen", zegt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel. "We zijn met Infrabel daar ook bij betrokken omdat sommige van die bruggen spoorbruggen zijn. Specifiek voor Herentals heeft dat een effect op de overweg van Vossenberg. Als de brug hoger wordt, dan komen de sporen ook hoger te liggen en dan zit je daar met een probleem. Daarom schaffen we die overweg af en vervangen we die door een tunnel zodat iedereen op een veilige manier de sporen kan kruisen."