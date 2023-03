Meeste Belgen hebben vitamine D-dip: is het nodig om supplementen te nemen?

Kan buitenkomen en een lange wandeling maken tijdens de winter helpen? Het kan zeker voor een mentale bonus zorgen en goed zijn voor de slaap als we enkele uren "daglicht pakken" tijdens de winter. Maar voor de aanmaak van vitamine D zal het weinig verschil maken, want de winterzon in België staat sowieso te laag. Vanaf pakweg oktober tot maart hebben we in België niet het juiste soort UV-stralen om zelf vitamine D aan te maken. En hoewel vitamine D ook in onze voeding zit (bijvoorbeeld in vette vis) nemen we er dus onvoldoende van op.

De reservevoorraad die we tijdens de zomer aanleggen en opslaan in de lever en onze vetten, blijkt onvoldoende om de lange wintermaanden te overbruggen. Conclusie: maar liefst 90 procent van de Belgen zou last hebben van een vitamine D-dip tijdens de winter en/of de vroege lente. Maar is dat eigenlijk een probleem? Moeten we supplementen nemen of niet? En als je het doet, hoeveel? Want overdaad schaadt in deze.