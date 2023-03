Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) wil bodycams voor controleurs De Lijn

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil een proefproject organiseren waarbij controleurs van De Lijn uitgerust worden met bodycams, als middel in de strijd tegen de stijgende agressie tegen chauffeurs en controleurs. Ze heeft haar federale collega van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een brief gestuurd omdat zij daarvoor toelating moet geven. Peeters heeft dat gezegd in het Vlaams Parlement.