Waardevolle mozaïekvloer in het kasteel van Heers wordt beschermd met schapenwol

De mozaïekvloer in het kasteel van Heers is volgens een Italiaanse techniek gelegd die typisch is voor de regio Friuli in Noord-Italië. Mikal Kindt: "Het was meteen duidelijk dat het een bijzonder exemplaar is met historische waarde. De mozaïeksteentjes zijn volledig met de hand gekliefd, wat wijst op productie voor het jaar 1900. Qua formaat zijn ze bovendien uitzonderlijk klein."

Dat betekent wel dat de restauratie een delicaat werk wordt, zeker voor de delen die het meest beschadigd zijn door vocht en zwammen onder het mozaïek. Die delen zullen dus mogelijk gelift moeten worden. "Het is een mozaïek met hele kleine steentjes zorgvuldig naast elkaar geplaatst op een speelse manier. Dus als we die vloer liften moet die op perfect dezelfde manier terug geplaatst worden, elke millimeter telt dan."

Mikal hoopt ook dat er nog familieleden te vinden zijn van de ambachtslieden die meer dan 100 jaar geleden de vloer gelegd hebben. In het laatste kwart van de 19de eeuw werd mozaïek namelijk weer populair in België, door de komst van mozaiëkbewerkers uit de Noord-Italiaanse regio Friuli. Ze hoopt dat er nog nakomelingen zijn die mogelijk weten dat hun overgrootouders aan het werk zijn geweest in Heers.