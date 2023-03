Amerikaanse jazzlegende Wayne Shorter (89) overleden

De saxofonist zag in 1933 in Newark, nabij New York, het levenslicht en beïnvloedde meer dan een halve eeuw de jazzscene. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke jazzcomponisten van de Verenigde Staten en speelde met enkele van de allergrootsten uit het genre.

Shorter maakte in de jaren 50 naam als lid van de Jazz Messengers van Art Blakey. In de jaren 60 was hij vaste saxofonist in het legendarische tweede kwintet van Miles Davis, om vervolgens in de jaren 70 mee fusion groep The Weather Report op te richten.

Daarnaast maakte hij tientallen albums onder eigen naam, waarvan er meerdere bekroond werden met een Grammy Award.

BEKIJK - Wayne Shorter brengt de eigen compositie "Footprints" op het Montreux jazzfestival in 1991: