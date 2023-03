Woning in Wilsele onbewoonbaar verklaard na brand, één bewoner gewond

Een bewoner van de Weggevoerdenstraat in Wilsele, bij Leuven, raakte gewond nadat donderdagochtend een brand uitbrak in de woning. Door een defecte centrale verwarming brak de brand uit in het vals plafond. Toen de brandweer aankwam, woedde de brand hevig en moesten ze het plafond openbreken. De brand was snel onder controle en de andere bewoners raakten op tijd buiten. De licht gewonde man werd naar het ziekenhuis gebracht. Door schade aan de gas- en elektriciteitsinstallatie is de woning onbewoonbaar verklaard.