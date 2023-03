Zware verkeershinder op E314 in Houthalen-Helchteren door opeenvolging van ongevallen

"Het eerste ongeval gebeurde op het einde van de avondspits, in de richting van Lummen", vertelt Gerry Peeters van de wegpolitie in Limburg. "En net toen de file bijna voorbij is, is er een tweede ongeval gebeurd. Een bestuurder van een bestelwagen is in de staart van de file ingereden op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelwagen raakte daarbij gewond. De twee rijstroken waren daardoor versperd."

De snelweg werd enkele uren afgesloten ter hoogte van Park Midden-Limburg. "Zo konden de hulpdiensten hun werk doen, want de bestuurder moest uit de bestelwagen bevrijd worden. De man raakte zwaargewond, maar is gelukkig de hele tijd bij bewustzijn gebleven. De vrachtwagenchauffeur kwam er met de schrik vanaf. "

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken."Mogelijk heeft de laaghangende zon de bestuurder parten gespeeld, in deze tijd van het jaar moeten we daar extra voor oppassen", waarschuwt Peeters. "Ik kan iedereen aanraden om te zorgen voor propere ruiten, een zonnebril en het gebruik van de zonnekleppen in de wagen. "