20.000 kansarme Limburgers vorig jaar met vakantie of op uitstap dankzij vzw Horizont

Al een 10-tal jaren kunnen mensen in kansarmoede ook terecht in verschillende Rap op Stap-kantoren voor een vrijetijdsaanbod. In Limburg zijn er 14 van die kantoren. “We stemmen ons aanbod regelmatig af op de behoeften van ons publiek", zegt Schaeken. "Mensen met beperkte financiële mogelijkheden boeken vooral een daguitstap of vragen eerder om de terugbetaling van een sportabonnement. Een meerdaagse vakantie is vaak een stevige hap uit hun budget, dus daar zien we geen stijging.”